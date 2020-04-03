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أحمد فلوكس: "الممر" علامة في مشواري الفني

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه يعلم أن حصيلته السينمائية أقل من التلفزيونية، مضيفًا: "لكن يرضيني جدا إحساس بأن معظم الأفلام التي قدمتها في مشواري السينمائي حققت نجاحا جيدا على المستوى النقدي والجماهيري".

وأشار في تصريحات صحفية أن من بين هذه الأفلام "علاقات خاصة" و"ساعة ونص" وفيلم "30 يوم في العز" وفيلم "أعز أصحاب" الذي حقق نجاحا كبيرا حين طرح في دور العرض.

وعبر عن سعادته تاشديدة بالمشاركة في فيلم "الممر" الذي يعتبره علامة في مشواره الفني.

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