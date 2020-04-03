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محمد يسرى لـ"الفجر الفني" شخصية معتز في "حكايات بنات 4" مغرية لأي فنان.. وهذا موعد تصوير الجزء الخامس

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أعرب الفنان محمد إبراهيم يسرى، عن سعادته بمشاركته في مسلسل "حكايات بنات" الموسم الرابع، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت مليئًا بالفرح لأن فريق العمل كانوا أصدقاء قبل المسلسل.

وأضاف يسري في تصريح لـ"الفجر الفني" أن من رشحه للمشاركة في المسلسل المنتج محمد سعد، فهو من عرض عليه الورق ثم تحدث مع المخرج مصطفى أبو سيف، عن تفاصيل شخصية "معتز"، التي يقدمها.

وأكد أن شخصية معتز، الذي يقدمها مغرية لأي فنان جدًا كما أن نوعية الدور جديدة عليه، مضيفًا: ومع مرور الحلقات هيكون في تفاصيل جديدة للشخصية سيتم الكش عنها".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الخامس من المسلسل الأسبوع الجاري وذلك حتى نهاية شهر رمضان حتى يتم عرضه بعد عيد الفطر المبارك.

مسلسل "حكايات بنات" الموسم الرابع حقق نجاح كبير بعد عرض أولي حلقاته حيث تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك مع تغير أبطال نجوم الأجزاء السابقة.

ويشارك في بطولة حكايات بنات الجزء الرابع، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هاجر أحمد، أحمد كرارة، وغيرهم من النجوم ومن إخراج مصطفي ابو سيف.


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