اخرهم بواتينج.. نجوم تم معاقبتهم بعد أن خرقوا الحجر الصحي

كسر المدافع الدولي الألماني بواتينج لاعب نادي بايرن ميونيخ قواعد الحجر الصحي خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا وذهب لزيارة ابنه المريض مما أدى لفرض عقوبة عليه من نادي بايرن ميونيخ الألماني.



وفرضت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني غرامة مالية بحق بواتينج لمغادرة منطقة منزله، رغم القيود المفروضة على التنقل من قبل ولاية بافاريا بسبب وباء كورونا الذي انتشر خلال هذا الشهر وتسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى.



واعتذر المدافع الألماني عن هذا الموقف وقال" أتقبل أي عقوبة في العالم، إذا كانت مبررة، وأعلم بكل تأكيد أن عدم إبلاغ النادي بشأن رحلتي يعد شيئا خاطئا، ولكن في هذه اللحظة لم أفكر سوى في نجلي، لم يكن بصحة جيدة".



وشهد هذا الشهر خروج العديد من اللاعبين بالدوريات الأوربية عن قوانين الحجر الصحي أبرزهم اللاعب الدولي الإنجليزي جاك جريليش جناح نادي استون فيلا الإنجليزي الذي تصويره بجانب سيارته وقال إنه اضطر للخروج لمقابلة أحد أصدقائه وأكد النادي الإنجليزي أنه سيتم تأديب اللاعب جاك جريليش وتغريمه بمبالغ مالية يتبرع بها لمستشفيات خيرية في مدينة بيرمنجهام.

