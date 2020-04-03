ماذا قدم هاري كين مع توتنهام هذا الموسم ليلفت أنظار ريال مدريد له؟

أظهر نادي ريال مدريد الإسباني رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



واكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام في الصيف القادم.



وأشارت التقارير إلى أن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع كين جاءت بناءا على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الذي أظهر إعجاب شديد باللاعب وبقدرته على تدعيم خط الهجوم في الفريق.



كما ذكرت التقارير أن كين لا يمانع في الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بعد أن أكد أنه قرر الرحيل عن صفوف نادي توتنهام.



ولفت هاري كين أنظار العديد من كبار أوروبا له بشكل كبير في هذا الموسم عقب تألقه الواضح مع نادي توتنهام في الفترة الأخيرة.



ويحتل كين المركز السابع من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدف.

