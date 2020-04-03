الحركة على حسب الجنس.. بيرو تحدد 3 أيام للرجال و3 أخرى للنساء خلال الحجر الصحي

أعلن رئيس بيرو، مارتن فيزكارا، عن إجراء جديد يقيد الحركة العامة على حسب الجنس، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وينص هذا الإجراء على أن الرجال سيُسمح لهم بمغادرة منازلهم أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، بينما سيُسمح للنساء بالخروج أيام الثلاثاء والخميس والسبت. ولن يُسمح لأحد بالخروج يوم الأحد.





وقال الرئيس فيزكارا: "يتبقى لدينا عشرة أيام، دعونا نبذل هذا الجهد الإضافي للسيطرة على هذا المرض"، مؤكدًا أن هذه الفيود سيتم تطبيقها حتى 12 أبريل، الموعد الأساسي لانتهاء الحظر الذي تم فرضه في 16 مارس الماضي.





وتابع أن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يسيرون في الأماكن العامة في أي وقت من اليوم إلى النصف.





كما قال فيزكارا: "إجراءات السيطرة الحالية أعطت نتائج جيدة، ولكن ليس كل ما كنا نأمل فيه".





ولن يتم تطبيق هذه القيود على الأشخاص العاملين في الخدمات الأساسية، مثل محال البقالة والبنوك والصيدليات والمستشفيات.





وأضاف فيزكارا أنه تم توجيه قوات الأمن المكلفة بدوريات في الشوارع باحترام الهويات الجنسية للمثليين والمتحولين جنسياً: "صدرت تعليمات للقوات المسلحة والشرطة بعدم التصرف بكراهية ضد المثليين".





وكانت بيرو قد سجلت حتى يوم الخميس أكثر من 1400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و55 حالة وفاة.



