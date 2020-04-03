أوبرا وينفري تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلنت المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، نيتها التبرع بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا.





وتشمل هذه الجهود مشروعا جديدًا يساعد في تقديم الطعام للأمريكيين المعرضين للخطر أثناء تفشي الفيروس.





جاء الإعلان عن هذه المبادرة لإحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.





وقالت ”اتبرع بما إجماليه عشرة ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها“.





ولدت وينفري (66 عاما) فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي.





وسيخصص جزء من التبرع لصالح المبادرة الجديدة التي تحمل اسم صندوق الطعام الأمريكي الذي أطلق بالتعاون مع شركة أبل ومؤسسة فورد وسيدة الأعمال لورين باول جوبز والممثل ليوناردو دي كابريو.





وسيساهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضررا بتفشي فيروس كورونا في أمريكا ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية والعائلات محدودة الدخل فضلا عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم.





جاء إعلان وينفري في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه الإحصاءات الأمريكية ارتفاعا قياسيا في عدد طلبات إعانة البطالة بالأسبوع الماضي والتي بلغت 6.6 مليون طلب.