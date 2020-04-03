بدلاء أحمد فتحي المعروضه على طاولة الأهلي

تسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إلى تجهيز قائمة كاملة عن مجموعة اللاعبين الذين يعوضون غياب أحمد فتحي، بعد رحيله عن صفوف المارد الأحمر.



وكان أحمد فتحي قد أعلن مساء أول أمس الأربعاء، عن رحيله عن الأهلي، بعد رفضه التجديد مقابل 11 مليون جنيه في الموسم، مع منحه شارة قيادة الفريق حتى اعتزاله، ولكن اللاعب رفض العرض وفضل الانتقال لنادي بيراميدز والذي عرض عليه 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم.



وتضع اللجنة قائمة كاملة بالإسماء، مصحوبة بشرائط للاعبين تضم التفاصيل الخاصة بهم، وتقديمها للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حتى يتم الاختيار وسرعة التعاقد قبل دخول المنافسين في الصفقة.

