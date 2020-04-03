4 لاعبين يحتاج مانشستر سيتي للتعاقد معها في الصيف

أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يحتاج لبعض التدعيمات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل دخول الموسم المقبل بشكل قوي بعد كثرة الإصابات التي تعرض لها الفريق في الموسم الجاري. .

ويفكر بيب جوارديولا في التعاقد مع قلب دفاع بعد الأزمة الكبرى التي يواجهها الفريق، وأيضاً بعد اقتراب رحيل الأرجنتيني نيكولاس اوتاميندي عن النادي الإنجليزي.



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" اسماء 4 لاعبين يحتاج مانشستر سيتي لضهما في الصيف.



1- ناثان آكي

يعد المدافع الهولندي ناثان آكي لاعب فريق بورنموث من أبرز اللاعبين الذي يفكر بيب جوارديولا في التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب خلال المواسم الماضية.



2- بن تشيلويل

يحتاج فريق مانشستر سيتي لتدعيم الجبهة اليسرى بشكل كبير بعد تراجع مستوى بنجامين ميندي وكثرة إصاباته أيضاً، وصغر سن زينتشينكو الظهير الأوكراني للفريق، وأبرزت الصحف الإنجليزية تفكير جوارديولا في ضرورة ضم بن تشيلويل ظهير ليستر سيتي.



3- جاك جريليتش

يدرس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حاليا التعاقد مع بديل ديفيد سيلفا الذي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي، ويرى المدرب الإسباني أن جاك جريليتش لاعب استون فيلا هو البديل الأمثل بعد المستوى الرائع الذي أظهره هذا الموسم في البريميرليج.



4- لاوتارو مارتينيز