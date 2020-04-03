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هل يرحل كلوب عن ليفربول لتدريب منتخب ألمانيا؟

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:00 ص
كلوب
كلوب
حسام مجدي
انتابت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي حالة من القلق خلال الساعات القليلة الماضية بشأن احتمالية رحيل الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يفكر بجدية في التعاقد مع كلوب ليتولى تدريب المنتخب الألماني الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الألماني يرى أن يورجن كلوب هو الأفضل ليتولى مهمة تدريب المنتخب خلفا لبواكيم لوف مدرب المنتخب الحالي في حالة رحيله.

ولكن كشفت الصحيفة أن نادي ليفربول يرفض نهائيا رحيل كلوب عن الفريق وسيحارب من أجل بقائه مع النادي حتى نهاية عقده.

يذكر أن يورجن كلوب كان قد قام بتجديد عقده مع نادي ليفربول منذ فترة حتى صيف عام 2024.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها فريق الريدو حتى الآن في بطولة الدوري.

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