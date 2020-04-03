سيف زاهر يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع النقاز

كشف الإعلامي سيف زاهر، أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع ظهير أيمن مميز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق الأحمر، بعد رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم الحالي.



وقال "زاهر" في تصريحات إذاعية أن النادي الأهلي بذل جهود مكثفة لإقناع أحمد فتحي بتجديد عقده مع الفريق، لكن اللاعب تمسك بالرحيل نهاية الموسم الحالي، مؤكدًا أن رغبة اللاعب في الرحيل قد تكون بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي.



وأكد أن النادي الأهلي سوف يتحرك لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، حيث أصبح لا يوجد سوي محمد هاني في هذا المركز.



وأضاف: " هناك أنباء عن إهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي، كما دخل مسئولي القلعة الحمراء في مفاوضات للتعاقد مع رجب بكار ظهير بيراميدز الصيف المقبل".

