عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)





مياه حول القلب و

تسمم دموى حاد نتيجة إلتهاب خلوى حاد بالقدمين وو

رم على المثانة وا

رتفاع بانزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد.



كما أشارت إل أنه يعاني من انخفاض مستمر بضغط الدم بسبب التسمم الدموى الحاد الناتج عن الالتهاب الخلوى الحاد بالقدمين.

وأشار شقيقه إلى أنه يتابع حالته لحظة بلحظة، لافتًا إلى أنه يتواجد منذ 5 أيام بقسم الرعاية المركزة بمستشفى "شبرا العام" ويتولى بدلًا منه الرد على زملائه من الوسط الفنى وغيرهم ممن يرغبون في الاطمئنان عليه.



وأشار شقيقه إلى أنه يتابع حالته لحظة بلحظة، لافتًا إلى أنه يتواجد منذ 5 أيام بقسم الرعاية المركزة بمستشفى "شبرا العام" ويتولى بدلًا منه الرد على زملائه من الوسط الفنى وغيرهم ممن يرغبون في الاطمئنان عليه.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للملحن الشاب خالد عادل وهو يرقد على أسرة أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.وكشفت صفحة منسوبة للملحن الشاب عبر "فيسبوك" على لسان شقيقه المهندس حسام عادل محمود شقيقه الأكبر تفاصيل حالته الصحية قائلة إن لدى خالد عادل مياه على الرئة و