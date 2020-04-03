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أحمد فلوكس: أزعجني تحدث "الجزيرة" بشكل غير لائق عن والدي للنيل مني

الجمعة 03/أبريل/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر

أكد الفنان أحمد فلوكس، أن الجماعة الإرهابىة وراء حملة الهجوم السخيف والمبالغ ضده والقنوات التابعة لها، حيث هن وصفوه بجملة: "عايش دور الشهيد"

وأضاف في تصريحات صحفية أن تعليقات الجمهور العادية لم تضايقه وعلى العكس كان يضحك مع نفسه عندما يلتقط شخص ما صورة معه ويعلق ضاحكا: "صورتي مع الشهيد".

وأكد: "كل ما أزعجني حقا عندما تحدثت قناة الجزيرة عن والدي الفنان القدير فاروق فلوكس بشكل غير لائق في محاولة للنيل مني".


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