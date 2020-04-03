أحمد فلوكس: أزعجني تحدث "الجزيرة" بشكل غير لائق عن والدي للنيل مني





أكد الفنان أحمد فلوكس، أن الجماعة الإرهابىة وراء حملة الهجوم السخيف والمبالغ ضده والقنوات التابعة لها، حيث هن وصفوه بجملة: "عايش دور الشهيد"





وأضاف في تصريحات صحفية أن تعليقات الجمهور العادية لم تضايقه وعلى العكس كان يضحك مع نفسه عندما يلتقط شخص ما صورة معه ويعلق ضاحكا: "صورتي مع الشهيد".





وأكد: "كل ما أزعجني حقا عندما تحدثت قناة الجزيرة عن والدي الفنان القدير فاروق فلوكس بشكل غير لائق في محاولة للنيل مني".







