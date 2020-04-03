خاص - شقيق الفنان خالد عادل يكشف مفاجأة لـ"الفجر الفني" بعد نقل أخيه للعناية المركزة: تامر حسني تكفل بنفقات علاجه













كشف المهندس حسام عادل شقيق الملحن خالد عادل، عن حالتة الأخير الصحية قائلًا: "مازالت الحالة حرجة حتى الأن فهو بالعناية المركزة منذ ستة أيام بمستشفى شبرا العام، ويعاني من فشل كلوي مزمن وارتفاع في أنزيمات الكبد مع التهاب حاد برجليه بالاضافة الى تعرضه لتسمم دموي حاد وورم بالمثانة وماء حول الرئة والقلب".وكشف في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن الفنانين الذين قاموا بالاطمئنان عن حالة الملحن "خالد" قائلًا: "العديد من الفنانين قاموا بدعم شقيقي في مقدمتهم الفنان تامر حسني والشاعر عمرو تيام، اللذان أود أن أوجه لهما شكرًا خاصًا لمساندته في محنته وكذلك الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع أسامة الهندي حيث قاما هما أيضًا بالإطمئنان عليه ووقفوا بجانبه في مرضه ولايزالان يسانداه".وأضاف قائلًا: "الفنان تامر حسني، ينتظر استقرار حالة الملحن خالد بالرعاية المركزة حتى يستطيع نقله إلى مستشفى خاص لمواصلة علاجه وتحمل جميع النفقات المالية حتى يتم شفائه والاطمئنان على حالته بشكل كامل".وتابع قائلا إن هناك عدد من الفنانين قاموا أيضًا بالاتصال للاطمئان على شقيقي خالد، منهم الفنان شادي شامل والمخرج أحمد الشيخ والملحن محمد مدين الذي وقف بجانب أخي وسانده والمصور سيد عمر ومريم عامر منيب أبنة الفنان الراحل عامر منيب، والشاعر محمود هلال والأستاذة أميرة منيب والفنان أحمد بجة وشريف منصور.وأختتم "حسام" حديثه قائلًا: "كذلك لا أنسى الموزع أسامة كمال والدكتور هيثم الشوالي من السعودية اللذان أجريا اتصالًا هاتفيًا للاطمئان على صحته".