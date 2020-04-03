عمر جابر يرغب في العودة للزمالك

يرغب عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، في العودة مره أخرى لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاء قرار عمر جابر في العودة للزمالك، بسبب تخفيض عقدة مع بيراميدز، حيث يتقاضى قرابة الـ22 مليون جنية في الموسم الواحد.





وكان مجلس إدارة بيراميدز قد اتفق مع كل من عمر جابر وعلي جبر وأحمد الشناوي، على تخفيض عقودهم إلى النصف بداية من الموسم المقبل.





وعرض عمر جابر على مسؤلو الزمالك العودة مره أخرى، عن طريق وساطة من شيكابالا، في ظل النقص في الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة، بعد هروب حمدي النقاز، وعدم وجود سوى حازم إمام والناشئ أحمد عيد.





ومن المنتظر عودة عمر جابر إلى الزمالك بعد موافقة على الحصول على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد.