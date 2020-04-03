Advertisements

عمر جابر يرغب في العودة للزمالك

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:21 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يرغب عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، في العودة مره أخرى لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء قرار عمر جابر في العودة للزمالك، بسبب تخفيض عقدة مع بيراميدز، حيث يتقاضى قرابة الـ22 مليون جنية في الموسم الواحد.

وكان مجلس إدارة بيراميدز قد اتفق مع كل من عمر جابر وعلي جبر وأحمد الشناوي، على تخفيض عقودهم إلى النصف بداية من الموسم المقبل.

وعرض عمر جابر على مسؤلو الزمالك العودة مره أخرى، عن طريق وساطة من شيكابالا، في ظل النقص في الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة، بعد هروب حمدي النقاز، وعدم وجود سوى حازم إمام والناشئ أحمد عيد.

ومن المنتظر عودة عمر جابر إلى الزمالك بعد موافقة على الحصول على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد.

أخبار تهمك

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كورونا يحصد وفيات جديدة في إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 10 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة.. لهذا السبب تم إطلاق فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجآة كبرى ويكشف سر رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

بعد مليون إصابة بـ"كورونا" عالميًا.. ما هو السيناريو الثالث في مصر؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:13 ص

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

07:09 م

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم