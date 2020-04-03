ويليان وكافاني أبرزهم.. 10 صفقات مجانية تًشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة سوق انتقالات صيفية ناري، لرغبة العديد من الأندية الأوروبية في تدعيم صفوفها بصفقات قوية ومميزة استعدادًا للموسم المقبل، بعدما أصبح مصير هذا الموسم مجهولًا في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وزيادة حالات الإصابات والوفيات بالفيروس في جميع دول العالم.



وما يزيد الميركاتو الصيفي القادم إثارة وسخونة هو وجود الكثير من الصفقات المجانية المتاحة أمام الأندية الكبري في القارة العجوز، وذلك بعد انتهاء عقود الكثير من اللاعبين ورفضهم التجديد خلال الفترة المقبلة واتخاذهم قرارًا بالرحيل عن أنديتهم والبحث عن تحديات جديدة في الموسم القادم.



ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 10 صفقات مجانية متاحة في الميركاتو الصيفي:-

1- إدينسون كافاني:

من أبرز الصفقات المجانية المتاحة خلال سوق الانتقالات الصيفية هو النجم الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان والذي يرفض تمديد تعاقده مع النادي الباريسي ويريد الرحيل نهاية الموسم، وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب يخطط للانضمام لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني.



2- ويليان:

ينتهي عقد البرازيلي ويليان مع تشيلسي الإنجليزي نهاية الموسم الحالي، ويرفض اللاعب تجديد تعاقده مع البلوز، ويرغب في خوض تحدي جديد بالموسم المقبل، حيث يحظي باهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه أبرزهم برشلونة، وتوتنهام، وأرسنال.



3- بيدرو رودريجيز:

أعلن الإسباني بيدرو رودريجيز لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، الرحيل عن صفوف البلوز في نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويرفض الاستمرار ضمن صفوف الفريق اللندني، خاصة مع دخوله دائرة اهتمام نادي لاتسيو الإيطالي الذي يرغب في التعاقد معه الصيف القادم.



4- جورجيو كيلليني:

ينتهي عقد النجم المخضرم جورجيو كيلليني مع يوفنتوس الإيطالي في نهاية هذا الموسم، ولم يتضح بعد مصير اللاعب بخصوص تجديد تعاقده مع اليوفي.



5- تياجو سيلفا:

يعلم البرازيلي تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان أن إدارة النادي الفرنسي لا تفكر في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب تقدم سنه وانخفاض مستواه في الفترة الماضية، لذا بدأ يبحث عن عروض مختلفة للرحيل الصيف المقبل.



6- أوليفيه جيرو:

ينتهي عقد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو مع تشيلسي الإنجليزي نهاية الموسم الحالي، ولا ينوي اللاعب تجديد تعاقده مع البلوز، حيث استقر على الرحيل عن صفوف الفريق اللندني الصيف المقبل، خاصة في ظل اهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بالحصول على خدماته بالموسم القادم.



7- دافيد سيلفا:

ينتهي عقد النجم الإسباني دافيد سيلفا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في يونيو المقبل، وأعلن اللاعب في وقت سابق رحيله عن صفوف السيتي دون تحديد وجهته المقبلة.



8- دريس ميرتينز:

البلجيكي دريس ميرتينز جناح فريق نابولي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم موقفه بشأن تجديد عقده مع النادي الإيطالي حتي الآن، وإن كانت المؤشرات تؤكد إقتراب رحيله عن صفوف الفريق، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بالحصول على خدماته الصيف المقبل.



9- آدم لالانا:

يقضي آدم لالانا لاعب وسط ليفربول آخر أيامه داخل الفريق، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي وأعلن رحيله عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من حاسبات الألماني يورجن كلوب، وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، في جميع مباريات الفريق بالفترة الماضية.



10- ماريو جوتزه: