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5 أندية مرشح ميسي للإنضمام لها

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:31 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
أثارت تقارير صحفية إيطالية الجدل حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة مع الفريق الكتالوني على الرغم من وجوده مع البرسا منذ قرابة عقدين.

وأفادت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية مطلع العام الجاري بأنه هناك عدة أندية تستعد لضم البرغوث الأرجنتيني الذي يمتلك بند السري الذي يطلق عليه بند الهروب مما يسمح له بالرحيل مجانًا في نهاية الموسم وذلك إذا أبلغ النادي قبل شهر من تنفيذ هذا البند.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه هناك 5 أندية مهتمة بالحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهي : باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ميسي سيبرم عقدًا يتراوح راتبه السنوي بين 50 إلى 85 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن الأفضلية تكون لمانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال المرحلة الثانية في مسيرة ميسي تحديدًا في ظل وجود الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزنز والسابق لبرشلونة.

وفي سبتمبر 2019، قال ميسي في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية بوجود بند رحيله بالإضافة إلى عدم تسرعه في تجديد عقده الذي ينتهي في 2021 المقبل، حيث قال : "الشرط الجزائي والأموال لا تعني لي أي شيء والأهم أن يكون هناك مشروع فائز وهذا أمر واضح.

 وفي اللحظة الحالية ليست هناك محادثات للتجديد لأن والدي يتولى أمر هذه المفاوضات ولم يخبرني بأي شيء وأيضًا مازلنا لم نتحدث عن هذا الأمر".

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