نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين تعلق على تخفيض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا

كشفت نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) عن قلقها بعد القرارات التي اتخذتها الأندية في مواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وذلك عن طريق وضع لاعبيها في حالة بطالة أو خفض رواتبهم من أجل تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها من جراء تفشي الفيروس المميت والمستجد.





وقالت النقابة في بيان لها:"نحن قلقون للغاية من قيام عدد من الأندية في أكثر من 12 دولة في وضع لاعبيها في حالة بطالة أو تخفيض رواتبهم، ندعو هذه الأندية التي تواجه صعوبات مالية إلى التحدث إلى رابطاتها المحلية للبحث عن حلول متوازنة وعادلة".





وكانت العديد من الأندية الأوروبية التي استغلت التشريعات الوطنية قد اتخذت إجراءات بحق لاعبيها من أجل الحد من الخسائر التي تكبدتها وذلك بسب تعليق النشاط المحلي في القارة على رأسها برشلونة الذي أعلن خفض رواتب العاملين فيه لمواجهة التبعات المالية لتوقف البطولات.





وأشار النادي الذي فاز بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين ومازال متصدر ترتيب الموسم الحالي قبل تعليقه بعد المرحلة 27 إلى أنه اتخذ سلسلة إجراءات للحد من آثار التوقف والتخفيف من التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة.





وأوضح النادي الكتالوني أن الإجراءات تشمل خفض عدد أيام العمل نظرا للظروف الراهنة ونتيجة لذلك الخفض النسبي للرواتب المحددة بموجب العقود.





وينطبق الأمر ذاته على هارتس الاسكتلندي الذي طلب من لاعبيه تخفيض 50 في المئة من أجورهم.





وعلى نفس الجانب، وافق لاعبو بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند على التنازل عن جزء من رواتبهم من أجل مساعدة المسئولين على مواجهة الأزمة المالية التي يعانون منها بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.