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أزارو على رأس الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي (تقرير)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:38 ص
أزارو
أزارو
علي خلاف
يتقرب عشاق ومحبو النادي الأهلي قائمة الفريق الكروي الأول للموسم الجديد خاصة بعد اقتراب إلغاء النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

تأجيل مباريات الدوري المصري
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الجبلاية قد أصدر قراراً مشتركا مع مجلس الوزراء يفيد بتأجيل منافسات بطولة الدوري المصري وجميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جديدين، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وخوفاً من حصده مزيد من الأرواح ومن المتوقع إلغاء منافسات النسخة الحالية من المسابقة المحلية "كأن لم تكن" بسبب سرعة انتشار الوباء العالمي.

الأهلي يغلق فروعه ويرشد أعضائه للوقاية من كورونا
وفي سياق متصل أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بغلق فروع القلعة الحمراء في الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وحرصا على سلامة الأعضاء، حيث صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن قرار وقف الأنشطة جاء تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بتأجيل مسابقة الدوري العام فيما أرسل الأهلي لأعضائها رسائل وقائيه من وباء "COVID – 19".

الراحلين عن الأهلي في الصيف
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المتوقع رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بسبب عدم قناعات المدرب السويسري رنيه فايلر بفكرة استمرارهم داخل جدران القلعة الحمراء في النسخة المُقبلة وإليكم التفاصيل:-

- رحيل الثلاثي الكبار الأبرز في الصيف
حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد تشهد قائمة للأهلي خالية من الثلاثي الكبار في الفريق وهم شريف إكرامي الذي قرر الرحيل لفريق بيراميدز رفقة أحمد فتحي وحسام عاشور الذي أعلنت إدارة الأحمر عدم استمراره بناءاً على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

- أزارو بيع نهائي للاتفاق السعودي
المغربي وليد أزارو لن يكون متواجداً مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بسبب عدم قناعات المدرب السويسري رنيه فايلر بخدماته داخل المستطيل الأخضر حيث صرح الأخير أن طريقة لعب الفريق لا تناسب مهاجم الأحمر المعار الذي يجيد اللعب وفقا لخطة لعب تعتمد على الهجمات المرتدة وبالتالي فإن السيناريو الأقرب بيع الاعب نهائيا لفريق الاتفاق السعودي.

- رحيل خماسي جديد في الصيف
قائمة الأهلي للموسم الجديد ستكون خالية من خماسي حدد المدرب السويسري رنيه فايلر رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وضمت القائمة خمسة أسماء هم: صالح جمعة وحسين السيد وعمار حمدي وصلاح محسن وجيرالدو.

وطلب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بيع الثلاثي صالح جمعة، وحسين السيد وجيرالدو وإعارة كل من صلاح محسن وعمار حمدي.

وينتظر أن يتم عقد اجتماع للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، من أجل مناقشة فايلر في هذا الأمر، وتحديد الموقف النهائي لهولاء اللاعبين.

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