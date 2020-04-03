Advertisements

أرقام رجب بكار المرشح للانتقال إلى الأهلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
اقترب رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تدعيم خط دفاع النادي الأهلي في انتقالات الصيف.

الأهلي يفضل حتى الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب مصري عن أن يكون لاعب أجنبي، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي.

وقد أبلغ رجب بكار مدافع بيراميدز إدارة ناديه رغبته في اللعب للأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد أن تلقى عرضين من قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".

رجب بكار خاض هذا الموسم مع بيراميدز 21 مباراة، في بطولتي الدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية، وصنع هدفين فقط، ولم يستطع أن يسجل أي أهداف.

جدير بالذكر أن رجب بكار قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في انتقالات صيف 2018، وخاض 52 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

منذ 33 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كورونا يحصد وفيات جديدة في إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - شقيق الفنان خالد عادل يكشف مفاجأة لـ"الفجر الفني" بعد نقل أخيه للعناية المركزة: تامر حسني تكفل بنفقات علاجه

منذ ساعة و نصف

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة.. لهذا السبب تم إطلاق فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 11 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 12 ساعة

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:13 ص

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

07:09 م

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم