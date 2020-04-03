أرقام رجب بكار المرشح للانتقال إلى الأهلي

اقترب رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تدعيم خط دفاع النادي الأهلي في انتقالات الصيف.



الأهلي يفضل حتى الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب مصري عن أن يكون لاعب أجنبي، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي.



وقد أبلغ رجب بكار مدافع بيراميدز إدارة ناديه رغبته في اللعب للأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد أن تلقى عرضين من قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".



رجب بكار خاض هذا الموسم مع بيراميدز 21 مباراة، في بطولتي الدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية، وصنع هدفين فقط، ولم يستطع أن يسجل أي أهداف.

