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مسلسل "الوباء" يدخل تصنيف أهم المشاريع التلفزيونية العالمية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:54 ص
فيكتوريا إيساكوفا
فيكتوريا إيساكوفا
وكالات

دخل مسلسل "الوباء" التلفزيوني للمخرج الروسي، بافيل كوستوماروف، تصنيف Fresh TV Fiction الذي أعدته شركة The WIT السويسرية للبحوث السينمائية.

وعرض المسلسل التلفزيوني المستوحى من رواية "بحيرة فونغ" بقلم، يانا فاغنر، لأول مرة العام الماضي في  سوق  MIPTV Online+ للمنتجات التلفزيونية الدولية بمدينة كان الفرنسية.

وتم عرض المسلسل الخريف الماضي في التلفزيون الروسي.

وقامت نجمة السينما الروسية، فيكتوريا إيساكوفا، بأداء الدور الرئيس في المسلسل.

وتم تصوير المسلسل قبل اندلاع الوباء العالمي لفيروس كورونا بكثير. وإنه يروي قصة انتشار فيروس مميت من هونغ كونغ عبر العالم بأسره. 

وتنبأ سيناريو الفيلم في أهم المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا وتاريخ انتشاره في العالم، فضلا عن خطوط المصائر الدرامية لأبطال الفيلم.

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