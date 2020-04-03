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بعد اشتهارها بدور "بنت البلد''.. تعرف على أبرز المعلومات في حياة درية أحمد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة "حكمت أحمد حسن" الشهيرة في الوسط الفني بإسم "درية أحمد"، قامت بتقديم العديد من الأعمال وأستطاعت أن تحقق نجاحا هائل بها وكسبت قلوب الملايين.

ومن خلال السطور التالية يعرض "الفجر الفني" أبرز المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.

1-ولدت يوم 24 سبتمبر عام 1923م، من أصل بدوي.

2-قامت بالإتجاه نجو الغناء منذ سن مبكر.

3-قدمت العديد من الأعمال الغنائية منها خلاص يا قلبي خلاص، دلوني يا ناس دلوني، عارف والعارف لا يعرف، أدي النعيم يا دنيا، وأه يا بوي أه يا أنا.

4-قدمت العديد من الأفلام حتى ما يقرب عددهم الى 25 فيلما و منهم ابن الصحراء، كليو بترا، نداء الدم، بنت العمدة، السجينة رقم 17، مكنش على البال، مغامرات خضرة، خضرة والسندباد القبلي، الدم يحن، الناس مقامات، العاشق المحروم، نحن بشر.

5-شاركت في عدة مسرحيات منها أنا عايزة مليونير، ركن المرأة، عفريت خطيبي.

6-أشتهرت بتقديمها دور "بنت البلد"، وبعض الأدوار الريفية.

7-حصلت على دور البطولة المطلقة في ثلاث أعمال فنية منها "العاشق المحروم"، "خضرة والسندباد القبلي"، "مغامرات خضرة".

8-أعتزلت المجال الفني في عام 1976م.

9-تزوجت مرتان، الأولى من ''السيد زيادة" ثم أنفصلت عنه وتزوجت من "محمد عبد السلام نوح".

10-أنجبت من زوجها "محمد عبد السلام نوح'' أبنة واحدة وهي الفنانة "سهير رمزي".

11-أجريت عملية جراحية بالمخ في باريس، والتي على أثرها فارقت عالمنا يوم 7 فبراير عام 2003م.

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