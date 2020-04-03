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تيفيز يوجه رسالة قوية للاعبي كرة القدم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:12 ص
تيفيز
تيفيز
وكالات

 

قال الأرجنتيني كارلوس تيفيز إن لاعبي كرة القدم يجب عليهم تقديم مساعدة أكبر للقطاعات الأكثر حاجة إلى رعاية في المجتمع وطالب زملاءه بالمشاركة مع من هم أقل حظاً.


ولم يطلب تيفيز، الذي يدخل الفترة الأخيرة من عقده مع بوكا جونيورز، من اللاعبين التبرع بجزء من رواتبهم لكنه أشار إلى أن أبرز اللاعبين لديهم المال الكافي لعبور الأوقات الحرجة.


وأضاف تيفيز في مقابلة مع شبكة أمريكا تي في التلفزيونية الأرجنتينية الليلة الماضية: "لاعبو كرة القدم يمكنهم الحياة لمدة 6 أشهر أو عام (بدون الحصول على رواتب)، ليسوا في حالة يائسة مع أطفالهم كل يوم ولا يضطرون لترك منازلهم في السادسة صباحاً والعودة في السابعة مساء من أجل إطعام عائلاتهم، يجب علينا تقديم المساعدة".


وتابع: "يجب أن نكون ممتنين لأننا في أمان ويجب علينا وضع أنفسنا في مكان الآخرين".


وقال لاعب مانشستر يونايتد وجاره سيتي وكورنثيانز ووست هام ويوفنتوس السابق إنه يأمل في أن يساعد وباء فيروس كورونا على تغيير سلوك البشر.


وأضاف: "من المهم للجميع أن يتحدوا ويحاولوا مساعدة الأشخاص الأكثر حاجة، أتمنى أن يظهر العالم تضامناً أكبر، ندرك أننا متساوون، الأمر يؤثر علينا بالشكل ذاته وربما أجدادنا بشكل أكبر سواء كان في الأرجنتين أو الولايات المتحدة".


وتابع: "أتمنى أن ننضج كمجتمع وأن يتغير العالم للأفضل في المستقبل، الفيروس يعلمنا ذلك، أتمنى أن نخرج من هذا الموقف سوياً".


وجاءت تصريحات تيفيز بعد قرار أبرز الأندية الإنجليزية بإجبار المئات من موظفيها على عطلة بدون أجور بدلاً من مطالبة اللاعبين أصحاب الملايين بتقديم تضحيات أكبر.


وأثار القرار الجدل وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن لاعبي كرة القدم يجب عليهم تخفيض أجورهم "ولعب دورهم" إذ تكافح بريطانيا ضد جائحة فيروس كورونا.

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