مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن مصر مقبلة على الأسبوع الثامن لمواجهة فيروس كورونا، وهو أسبوع حاسم وفقا لتجارب الدول الأخرى.

وأوضح أنه لو نجحت مصر في عبور الأسبوع الثامن، من دون زيادة كبيرة في عدد الإصابات، فإن مصر ستكون اجتازت مرحلة الخطر.

وشدد "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية هذا الأسبوع، مؤكدا أنه بالالتزام سنستطيع عبور الفترة الصعبة، بحيث لا نشهد زيادة كبيرة في أعداد المصابين.

وأضاف أن مصر بعيدة عن السيناريو الكابوسي لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن، ولكن هذا لا يعني التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية.





ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 201 حالة



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

تحول عينة 282 مصاب بكورونا من إيجابية إلى سلبية



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

إصابة 86 حالة جديدة بكورونا



وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد المصابين في مصر 865 حالة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤهم، وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





استعدادات متواصلة



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





تخصيص رقم لتلقي الاستفسارات





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





