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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 3-4-2020 في سوق العبور
الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:10 ص
الفجر الاقتصادي
أسعار الخضراوات اليوم
بالرغم من تأكيد مجلس الوزراء على استثناء محلات السلع الغذائية ومن ضمنها الخضراوات والفاكهة من الحظر يومي الجمعة والسبت إلى أن معظمهم فضل الإغلاق بسبب قلة الطلب المتوقعة بسبب الإجراءات الاحترازية المعلنة، لتستقر الأسعار بعد أن شهدت ارتفاع طفيف خلال تعاملات الأسبوع بسبب تزايد الطلب على بعض الأصناف التى تحتوي على فيتامين سي المقوي للمناعة والتى تعد حائط الصد لمواجهة فيروس كورونا.
أسعار الخضراوات في سوق العبور
سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها.
وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.
وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.
شعبة الخضراوات والفاكهة
من جانب أخر أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تراجع الأسعار ليترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5 ، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5 ، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات ، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5 ، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و سعر الثوم يتراوح 4-7 جنيها، وسعر الملوخية تراوح بين 4 – 6 جنيها ، و البسلة بين 4-6، وسعر البطاطا تراوح بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، وسعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر بين 2- 4 جنيها، سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات .
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