أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 3-4-2020 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم





بالرغم من تأكيد مجلس الوزراء على استثناء محلات السلع الغذائية ومن ضمنها الخضراوات والفاكهة من الحظر يومي الجمعة والسبت إلى أن معظمهم فضل الإغلاق بسبب قلة الطلب المتوقعة بسبب الإجراءات الاحترازية المعلنة، لتستقر الأسعار بعد أن شهدت ارتفاع طفيف خلال تعاملات الأسبوع بسبب تزايد الطلب على بعض الأصناف التى تحتوي على فيتامين سي المقوي للمناعة والتى تعد حائط الصد لمواجهة فيروس كورونا.





أسعار الخضراوات في سوق العبور

سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها.





وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.





وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.









شعبة الخضراوات والفاكهة