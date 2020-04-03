Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 3-4-2020 في سوق العبور

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:10 ص
أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
الفجر الاقتصادي
أسعار الخضراوات اليوم

بالرغم من تأكيد مجلس الوزراء على استثناء محلات السلع الغذائية ومن ضمنها الخضراوات والفاكهة من الحظر يومي الجمعة والسبت إلى أن معظمهم فضل الإغلاق بسبب قلة الطلب المتوقعة بسبب الإجراءات الاحترازية المعلنة، لتستقر الأسعار بعد أن شهدت ارتفاع طفيف خلال تعاملات الأسبوع بسبب تزايد الطلب على بعض الأصناف التى تحتوي على فيتامين سي المقوي للمناعة والتى تعد حائط الصد لمواجهة فيروس كورونا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور
سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها.

وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.


شعبة الخضراوات والفاكهة
من جانب أخر أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تراجع الأسعار ليترواح سعر كيلو الطماطم  بين 1.5- 4 جنيهات مقابل  2.5-4.5  ، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5 ، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين   1.5-4  مقابل  2-4 جنيهات ، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5 ، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و  سعر الثوم يتراوح  4-7 جنيها، وسعر الملوخية تراوح بين 4 – 6 جنيها ، و البسلة  بين 4-6، وسعر البطاطا تراوح بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، وسعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر بين 2- 4 جنيها، سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا كيلو الطماطم شعبة الخضراوات والفاكهة سوق العبور سعر الملوخية سعر الليمون سعر الكوسة سعر الفلفل سعر الخضار اليوم الاجراءات الإحترازية اشعار الخضراوات والفاكهة اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضراوات اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبور

أخبار تهمك

أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ ساعة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من برودة ورياح شديدة في طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

منذ 33 دقيقة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-3-2020 في أسواق الجملة

أسعار الخضراوات اليوم السبت 21-3-2020..ارتفاع بعض الأصناف نتيجة لكثرة الإقبال

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22-3-2020 في سو العبور

أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 23-3-2020 في أسواق الجملة

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2020.. ارتفاع طفيف بسبب أزمة فيروس كورونا

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 29-3-2020 في سوق العبور

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

05:13 ص

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم