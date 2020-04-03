Advertisements

أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:30 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
حسام مجدي

رد نادي المقاولون العرب على الأنباء المنتشرة حول الأنباء المنتشرة بشأن تعاقد النادي الأهلي مع واحد من نجوم الفريق في الصيف القادم.

وأظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفى نادي المقاولون العرب جميع الأنباء المتداولة حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم طاهر محمد في الصيف.

وأكد نادي المقاولون أنه لم يكن هناك سوى محادثات شفهيه من جانب النادي الأهلي لضم طاهر وأن هذا الحديث سابق لأوانه بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع طاهر محمد طاهر في الصيف القادم لتعويض رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون حتى نهاية الموسم الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طاهر محمد طاهر بوابة الفجر انتقالات صيفية المقاولون الأهلي االفجر

أخبار تهمك

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ أقل من ساعة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 14 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر من برودة ورياح شديدة في طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

الزمالك يبدأ التفاوض لضم نجم جديد من الدوري المصري

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 25 مارس: نجم جديد يقترب من الرحيل.. الاستعداد لضم خليفة محمد صلاح.. فايلر يطلب صفقة مفاجئة.. آخر تطورات أزمة أحمد فتحي

خليفة محمد صلاح.. الأهلي يتحرك لحسم كبرى صفقاته الصيفية

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

الأهلي يصدم رمضان صبحي ويرصد التعاقد مع خليفة "صلاح"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

05:13 ص

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم