أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي





رد نادي المقاولون العرب على الأنباء المنتشرة حول الأنباء المنتشرة بشأن تعاقد النادي الأهلي مع واحد من نجوم الفريق في الصيف القادم.





وأظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ونفى نادي المقاولون العرب جميع الأنباء المتداولة حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم طاهر محمد في الصيف.





وأكد نادي المقاولون أنه لم يكن هناك سوى محادثات شفهيه من جانب النادي الأهلي لضم طاهر وأن هذا الحديث سابق لأوانه بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع طاهر محمد طاهر في الصيف القادم لتعويض رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون حتى نهاية الموسم الجاري.