حقيقة بيع زجاجة المياه بـ 30 جنيها في فندق العزل الصحى

قال محمد حسن، أحد المصريين العائدين من فرنسا، إنه قرر هو ومجموعة من أصدقائه العودة إلى مصر بعد سوء الأوضاع في فرنسا، فضلا على أن الدراسة ستكون "أونلاين"، حيث تمت عملية إجلائهم على 4 مراحل.





وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن السفارة المصرية تعاونت معهم، وقدمت لهم المساعدة، مضيفا أنهم توجهوا إلى مطار شارل ديجول في 31 مارس استعدادا للعودة إلى مصر،





وكشف أن قبل توجههم إلى مصر وقعوا على وثيقة تتضمن أنهم سيدخلون حجر صحي لمدة 14 يوم على نفقتهم الشخصية، وفي الفندق الذي تحدده وزارة الصحة، وكل العائدين وافقوا على الوثيقة قبل صعودهم للطائرة.





وتابع أنه تم نقلهم لمكان العزل، وتم تعقيم الشنط، معلقا: "الوضع كان منظم جدا، ووصلنا للفندق من داخل نفق داخل المطار، حتى لا يحدث أي اختلاط مع أي شخص".





ولفت إلى أن إدارة الفندق عملت على تسكين كل شخص في غرفته بأسرع وقت، منوها بأن بعض المسافرين قاموا بتصرفات غير لائقة مع إدارة الفندق، وأفراد الشرطة، ولكن وتم التعامل معهم بمنتهى الهدوء، مؤكدا أن كل شيىء كان يسير بشكل منظم، ويتم توقيع الكشف عليهم في غرفهم 3 مرات يوميا.





واستطرد، "الخدمة رائعة، وكنت متوقع أن تكون أن تكون معاملة جيدة، ولكن ليس بهذا المستوى"، نافيا ما تردد على أن سعر زجاجة المياه 30 جنيها.





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