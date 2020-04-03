هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

لا يوجد تفكير في مد ساعات الحظر.. وتجديد الفترة يتم بحثه الأسبوع المقبل





قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن فترة حظر التجول التي فرضتها الحكومة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا ستنتهي الأسبوع المقبل، معقبا: "فترة الحظر الأولى ستنتهي يوم الأربعاء المقبل لسه قدامنا أسبوع، والأمر سابق لأوانه".





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن تقييم الأسبوع الأول من الحظر، كان جيد جدا، والتزام المواطنين بساعات الحظر ساهم في السيطرة على الوضع.





ونوه متحدث مجلس الوزراء، بأنه لا يوجد تفكير في مد ساعات الحظر، حيث أن الوضع الوبائي في مصر جيد، ولكن مد فترة الحظر لأسبوع أو أسبوع آخرين أو الغاؤه نهائيا أمر سيبحث هذا الأسبوع.



