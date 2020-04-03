بالأسماء.. هؤلاء مستفيدون من توقف النشاط الكروي بسبب كورونا

مصائب قوم عند قوم فوائد ذلك ما يمكن قوله عن تأثير فيروس كورونا على كرة القدم، ففي الوقت الذي يمثل فيه تفشي الوباء كارثة لبعض اللاعبين لكن هناك مستفيدون كثيرون من توقف النشاط الكروي وتحديدًا المصابين الذين سيعودون بقوة بعد توقف اللعبة، وفي التقرير التالي نرصد أبرزهم.

ريال مدريد

يعد نادي ريال مدريد أبرز المستفيدين من فترة التوقف إذ خلالها سيشهد تعافي عدد من مصابيه، على رأسهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والظهير البرازيلي مارسيلو، الغائبان عن العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة حال عدم توقف المسابقات.

وكان متوقعا غياب الثنائي عن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي المصيرية في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي كانت مقررة إقامتها الأسبوع الماضي على ملعب "الاتحاد"، قبل أن يتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، حيث كان الريال يحتاج لتعويض خسارته ذهابا 1-2.

بالإضافة إلى ذلك فالملكي أمامه فرصة لاستعادة خدمات الثنائي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد قبل نهاية الموسم بفترة طويلة، بعدما كانت هناك شكوك حول احتمالية غيابهما حتى الرمق الأخير من الموسم.

برشلونة

وفي كتالونيا كان من المتوقع غياب الثنائي عثمان ديمبلي ولويس سواريز عن مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم بسبب الإصابات، لكن فترة التوقف الحالية قد تمنح الثنائي فرصة العودة في بعض المباريات المتبقية للفريق الكتالوني، والتي قد تكون حاسمة لموسمه.

واستفاد لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو أيضا من تأجيل مباريات الليجا وبعض مباريات دوري الأبطال، ليأخذ وقته في التعافي من إصابة في الكاحل، ليصبح مؤهلا للمشاركة مع برشلونة أيضا فور استئناف النشاط.

بايرن ميونيخ

وفي ألمانيا تشمل قائمة المستفيدين من توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا نادي بايرن ميونيخ الذي يعاني من إصابة مدافعه الألماني نيكلاس سول، الذي عانى من تمزق في الرباط الصليبي تسبب في غيابه عن الفريق منذ أكتوبر الماضي، ومع تأجيل المباريات لفترة أخرى، قد يتمكن المدافع الألماني من اللحاق ببعض المواجهات الحاسمة لحصول الفريق على لقب "البوندسليجا".

الأمر نفسه سيكون للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي عانى من إصابة في الساق منذ شهر فبراير الماضي، و قد يكون جاهزا للعودة مطلع الشهر المقبل، مع عودة المسابقة الألمانية.

بوروسيا دورتموند

كما يعد فريق بوروسيا دورتموند أيضا ضمن المستفيدين، فهو صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة لكنه يفتقد لقائده ماركو رويس الذي يغيب بسبب الإصابة.

رويس تعرض لإصابة في عضلات القدم في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي، خلال الهزيمة أمام فيردر بريمن بنتيجة 2-3 في ثمن نهائي كأس ألمانيا، وكان من المفترض أن يعود رويس للملاعب مطلع الشهر الحالي، وجاء تأجيل المسابقة ليمنحه مزيدا من الوقت للتعافي بشكل كامل.

وينضم للقائمة فريق ريد بول لايبزيج، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، فاستفاد هو الآخر بعودة 2 من لاعبيه خلال فترة التوقف.

كما يعاني فريق ريد بول لايبزيج ايضًا من غياب المدافع المحنك ويلي أوربان منذ نوفمبر الماضي، ويُتوقع عودته في نهاية أبريل الجاري بسبب إصابة في مفصل القدم، كما هو الحال ايضًا مع لاعب الوسط المدافع كيفن كامبل الغائب منذ فبراير الماضي بسبب إصابته في الكاحل، علمًا بأن كامبل عاد مؤخرًا للتدريبات ولكن تمنحه فترة التوقف فرصة أكثر للجاهزية.

توتنهام

أما في انجلترا فيعاني فريق توتنهام من 4 إصابات ضربت لاعبيه قبل توقف المسابقة، ليلتقط الفريق أنفاسه باستعادة نجومه حال عودة المباريات في الشهر المقبل، مستفيدا من فترة التوقف القسري..

ويعاني توتنهام من غياب الرباعي هاري كين وسون هيونج مين نجمي الهجوم، وموسى سيسوكو لاعب الوسط، والوافد الجديد ستيفن بيرجوين.

مانشستر يونايتد

كما يعاني فريق مانشيستر يونايتد من غياب بعض لاعبيه مثل بول بوجبا لاعب الوسط ومهاجمه مارركوس راشفورد.

مانشستر سيتي وليفربول

ويعاني كل من مانشستر سيتي مدافعه الفرنسي أيمريك لابورت، وليفربول حارسه البرازيلي أليسون بيكر.