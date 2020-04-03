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ارتفاع أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-4-2020 في السوق المحلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:30 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الاقتصادي

أسعار اللحوم اليوم

ارتفعت أسعار اللحوم خلال الأسبوع الجاري بسبب قلة المعروض أمام زيادة الطلب خاصة في ظل توجه الناس لشراء احتياجتهم خلال فترة التدابير الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بجانب اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع سعر كيلو اللحم القائم بنهاية الشهر الماضي.


أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-4-2020

وصل سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
 سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها .
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
وتراوحت اسعاركيلو  البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها.


شعبة القصابين

كشف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية  عن أسعار اللحوم  ارتفعت بنحو 20 جنيها للكيلو الواحد، ليتراوح سعر كيلو الكندوز بين 140 و150 جنيها مقابل 120 و130 جنيها، وسعر كيلو الجملي والجاموسي 120 جنيها مقابل 100 جنيه.

وأكد وهبة على أن ارتفاع الأسعار لا يصب فى صالح أحد، لافتا إلى أن وزارة الزراعة كان عليها التدخل بشكل سريع والإعلان عن فتح باب الاستيراد مبكرا لوقف أى زيادات فى الأسعار،  مشيرًا إلى أن إغلاق الأسواق أثر على حركة بيع المواشي القائمة قائلاً " من لديه عجلين دلوقتي بيبعهم بالزيادة عن ثمنهم ليرتفع سعر اللحم الحي وليصل للمستهلك بالزيادة الجديدة ".

وأوضح محمد شرف، نائب رئيس الشعبة  أن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت بنحو 20% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، نتيجة قلة المعروض من اللحوم الحية وزيادة الطلب، بعد إغلاق سوق المواشي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد على أنه في حال الإعلان عن فتح باب الاستيراد ستعود الأسعار لطبيعتها ، موضحًا أن كيلو اللحوم البلدية يتراوح ما بين 140 و160 جنيها.

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