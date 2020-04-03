صحيفة إسبانية تبرز دور ميسي في مكافحة كورونا

حرص صحيفة (موندو ديبورتيفو)، على إلقاء الضوء على دور نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مساعدة وزارة الصحة الإسبانية في مكافحة فيروس كورونا.

وجاء مناسبة الحديث بعد الصرخة بأن الأطباء يتقاضون أجورًا زهيدة، وتم التطرق لذلك الآن نظرًا لجهودهم الكبيرة في إنقاذ الأرواح بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعلهم يطالبون براتب أفضل، وتم توجيه الأنظار إلى صناعة كرة القدم، نظرًا للأموال الكبيرة التي يتقاضاها نجوم اللعبة مثل ميسي.

وتم تداول مقارنة الأجور الأسبوع الماضي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وقالوا أن البولغا يكسب صافي 345000 يورو في اليوم، في حين يتقاضى طبيب الطوارئ 111 يورو يوميًا.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ميسي واحد من الأشخاص الثلاثة في كاتالونيا الذين أعطوا أكبر قدر من المال للرعاية الصحية، بالإضافة إلى التبرع الأخير بمليون يورو، وغيرها من التبرعات التي لم يتم الإعلان عنها، فقد وضع الملايين لإنشاء مركز سرطان الأطفال، وهو أكبر مركز لسرطان الأطفال في أوروبا.