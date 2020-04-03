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رد مفاجئ من الزمالك بشأن التفاوض مع نجم الأهلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:18 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي

 

 

رد نادي الزمالك على الأنباء المنتشرة حول رغبة النادي في التعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

ونفى نادي الزمالك جميع الأنباء المنتشرة حول رغبة النادي في التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي في الصيف القادم.

 

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام لنادي الزمالك".

 

وأشار أمير مرتضى إلى أن نادي الزمالك يحترم تاريخ أحمد فتحي بالفعل ولكن لا يفكر النادي نهائيا في ضم لاعب في هذا السن والأولية لضم لاعب أصغر سنا في نفس مركزه.

 

 ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

 

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