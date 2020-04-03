أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

نشرت مجلة EBioMedicine عن نتائج أولى تجارب للقاح مضاد لفيروس كورونا ما قبل السريرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استرشد العلماء بتجربتهم في مكافحة فيروسات SARS وفيروس MERS.





وعلقت أندرية جومباتو أستاذة في جامعة بيتسبرج، أحد مؤلفي الدراسة، قائلة: "كلا هذين المرضين من أقارب SARS-CoV-2، وأظهرت دراستهم أن أحد بروتينات غشاءهم، بروتين S ، مهم لتشكيل استجابة مناعية، يمكننا القول إننا عرفنا مسبقًا كيفية التعامل مع الفيروس الجديد".





وأوضحت أنه أثناء التجارب على فئران المختبر، كان من الممكن إثبات أن اللقاح المحتمل، عند تناوله، يساهم في تطوير الأجسام المضادة لفيروس SARS-CoV-2، والتي يجب أن تكون كافية لتحييد الفيروس.





وطالب الأطباء بالحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية للقاح على الأشخاص المتطوعين.



