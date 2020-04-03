Advertisements

الداخلية: تقديم بدء منع التجوُّل بالدمام والطائف والقطيف للثالثة عصرًا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:16 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم، عن تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرًا بدءا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وذكر المصدر أن القرار جاء في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية.

وأوضح المصدر أنه يستثني من القرار الذي يسري من الجمعة 3 أبريل، الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها، وفي أضيق الحدود وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

وتابعت الوزارة أنها تؤكد لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة ، وأهابت  بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

هذا وكانت قد دعت وزارة الداخلية، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجمعات يتم رصدها، ممن يخالفون أمر منع التجول، الصادر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وأكدت أن جميع المخالفات التي رصدت فردية والمجتمع في التزام عال بتطبيق قرار منع التجول.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس، بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، نحث الجميع على الالتزام بالعزل الصحي الذاتي والتباعد الاجتماعي؛ لأن الخروج خارج نقاط منع التجول، لن يكون إلا في الحالات الضرورية القصوى فقط، داعيا كل من يرصد مخالفات إلى إبلاغ وزارة الداخلية على الرقم «999».

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الخميس، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تسجيل 21 وفاة، و165 إصابة جديدة، وأن إجمال الحالات المسجلة 1885 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 64 حالة جديدة، ترفع العدد الإجمالي إلى 328 حالة.

أخبار تهمك

أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 12 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 13 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

منذ 35 دقيقة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من برودة ورياح شديدة في طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

05:13 ص

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم