الداخلية: تقديم بدء منع التجوُّل بالدمام والطائف والقطيف للثالثة عصرًا





أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم، عن تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرًا بدءا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.





وذكر المصدر أن القرار جاء في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية.





وأوضح المصدر أنه يستثني من القرار الذي يسري من الجمعة 3 أبريل، الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها، وفي أضيق الحدود وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.





وتابعت الوزارة أنها تؤكد لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة ، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.





هذا وكانت قد دعت وزارة الداخلية، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجمعات يتم رصدها، ممن يخالفون أمر منع التجول، الصادر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وأكدت أن جميع المخالفات التي رصدت فردية والمجتمع في التزام عال بتطبيق قرار منع التجول.





وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس، بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، نحث الجميع على الالتزام بالعزل الصحي الذاتي والتباعد الاجتماعي؛ لأن الخروج خارج نقاط منع التجول، لن يكون إلا في الحالات الضرورية القصوى فقط، داعيا كل من يرصد مخالفات إلى إبلاغ وزارة الداخلية على الرقم «999».





من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الخميس، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تسجيل 21 وفاة، و165 إصابة جديدة، وأن إجمال الحالات المسجلة 1885 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 64 حالة جديدة، ترفع العدد الإجمالي إلى 328 حالة.



