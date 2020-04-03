أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-4-2020.. عودة الإستقرار لبورصة الدواجن





أسعار بورصة الدواجن اليوم





عاد الإستقرار لبورصة الدواجن بعد أن ارتفعت أسعار الفراخ في بداية الإعلان عن الإجراءات الإحترازية وحظر التجوال لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ولكن بعد استثناء مجلس الوزراء لسيارت نقل الدواجن من مواعيد الحظر استقرت أسعار الدواجن في السوق المصري، ليتوازن العرض مع الطلب بعد تخزين الناس مستلزامتهم فى الفترة الأخيرة بجانب تحقيق مصر للإكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة.





أسعار الفراخ اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء من المزرعة الي 27 جنيه ، بينما سجل كيلو الفراخ البلدي نحو 40 جنيه ، ووصل سعر كرتونة البيض الي 30.5 جنيه.





أسعار الدواجن اليوم





سعر كيلو لحم أبيض 33 جنيه

سعر كيلو الأمهات 21 جنيه

سعر كيلو لحم ساسو 40 جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي 40 جنيه

سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه

سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه

سعر كيلو بط مولار 26 جنيه





أسعار البيض اليوم الجمعة 3-4-2020





سعر كرتونة البيض الأبيض 30.5 جنيه

سعر كرتونة البيض الأحمر32 جنيه

سعر كرتونة البيض بلدي 41.75 جنيه





أسعار الكتاكيت





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه

سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه

سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه













شعبة الدواجن





قال سامح سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن بورصة الدواجن تشهد بعد أن ارتفعت أسعار الدواجن بشكل طفيفا فى بداية القرارات الاحترازية، لكنها عادوت الانخفاض ليتراوح سعر الدواجن من المزرعة بين 25 – 27 جنيها للكيلو.



وأوضح أن الانتاج المصرى من الدواجن يكفى الاستهلاك المحلى ليصل حجم الثروة الداجنة إلي 1.3 مليار طائر سنويا، بمعني أن متوسط نصيب الفرد 130 دجاجة سنويا، وبسبب الظروف المحيطة على مستوي العالم لكانت مصر دولة مصدرة للدواجن .



وأشار رئيس الشعبة إلى أنه بالرغم من اضطراب الطقس فى الفترة الماضية الا أنها لم تؤثر على انتاجية المزارع وهو ما ظهر فى انخفاض أسعار الكتاكيت من 17 جنيها الى 9.5 جنيها خلال الأسبوعين الماضيين وبالتالى سيكون هناك انخفاض فى الاسعار خلال المرحلة المقبلة وخاصة قبل شهر رمضان المبارك ، وفصل الصيف خاصة أن تكلفة الإنتاج تتراجع في ذلك الوقت لتخلي مراحل الإنتاج عن التدفئة التى تعتمد على السولار.









