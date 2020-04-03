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"سامحيني يا كندا".. أبلة فاهيتا في أحضان عمرو يوسف في "الكوارنطينا"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الأبلة فاهينا، صورة لها مع الفنان عمرو يوسف، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وظهرت "فاهيتا" مع "عمرو" في صورها جريئة ورومانسية مليئة بحركات الإغراء التي عودتنا عليها مع ضيوفها، حيث كانت في أحضان"عمرو يوسف" دون أن ينتابها شعور واحد بالخجل أو الحياء.

وعلقت "الأبلة" علي الصورة قائلة "أنا وعموري الليلة دي لايف من الكوارنطينا الساعة 11سامحيني يا كندا"


يذكر أن أبلة فاهيا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

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