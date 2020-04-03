أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-4-2020 في أسواق الجملة





أسعار الفاكهة اليوم





عاد الإستقرار للأسواق بعد حالة من الاضطراب خلال الفترة الأخيرة بسبب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية الأمر الذي أجبر الكثير من المواطنين على ملازمة منازلهم لحين انتهاء الأزمة، وبالتالى ازداد الاقبال على الأسواق وشراء كميات كبيرة من السلع بمختلف أنواعها ولاسيما الخضراوات والفاكهة.





استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-4-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، وتشهد أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار في الاسواق خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار الفاكهة اليوم الجمعة





سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها





البرتقال أبوسرة 10 جنيه





سعر التفاح الأحمر 25 جنيها





سعر الرمان 15 جنيها





سعر التفاح الأخضر 22 جنيها





سعر الكانتالوب 10 جنيها





سعر الجوافة 12 جنيها





سعر العنب أسود – أخضر 20 جنيها





سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 8.5 جنيه