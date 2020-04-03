Advertisements

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-4-2020 في أسواق الجملة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:12 ص
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

عاد الإستقرار للأسواق بعد حالة من الاضطراب خلال الفترة الأخيرة بسبب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية الأمر الذي أجبر الكثير من المواطنين على ملازمة منازلهم لحين انتهاء الأزمة، وبالتالى ازداد الاقبال على الأسواق وشراء كميات كبيرة من السلع بمختلف أنواعها ولاسيما الخضراوات والفاكهة.

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-4-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، وتشهد أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار في الاسواق خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها

البرتقال أبوسرة 10 جنيه

سعر التفاح الأحمر 25 جنيها

سعر الرمان 15 جنيها

سعر التفاح الأخضر 22 جنيها

سعر الكانتالوب 10 جنيها

سعر الجوافة 12 جنيها 

سعر العنب أسود – أخضر 20 جنيها 

سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 8.5 جنيه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الموز سعر الكانتلوب بوابة الفجر الاجراءات الوقائية اسواق الجملة اسعار الفاكهة ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

منذ 33 دقيقة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من برودة ورياح شديدة في طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 12 ساعة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 16-2-2020.. الكوسة تسجل 9 جنيهات

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 20-3-2020 بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت 21-3-2020..ارتفاع بعض الأصناف نتيجة لكثرة الإقبال

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22-3-2020 في سو العبور

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 23-3-2020 في سوق العبور.. البرتقال يصل 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم السبت 28-3-2020 في أسواق التجزئة.. الموز بـ10 جنيهات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

05:13 ص

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم