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بريطانيا تستعد للأسوأ.. ثلاجة عملاقة لحفظ جثث ضحايا كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
وكالات


بدأت الحكومة البريطانية، في بناء ثلاجة للموتى في شرق لندن لاستيعاب الآلاف من ضحايا فيروس كورونا، وفق ما أورد موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وذكر الموقع نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الثلاجة ستقام على مساحة تعادل  ملعبي كرة القدم، بالقرب من محرقة ومقبرة مدينة لندن، لتسهيل نقل الجثث إلى مثواها الأخير.

وسجلت بريطانيا أمس 563 وفاة، أكبر عدد وفيات في 24 ساعة منذ تفشي الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2352، مع توقعات بارتفاع كبير في أعداد الضحايا في الأيام المقبلة.

ومن جانبه، قال غو كلانسي: أحد سكان المنطقة التي ستحتضن المشرحة: "من المحبط جداً الاعتقاد أن كل تلك الجثث ستخزن أمام منزلي مباشرة حيث يمكنني رؤية أكياس الجثث، لكن هذه أوقات صعبة للغاية".

وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة البريطانية، وجود استعدادات لتحويل حلبة "ميلتون كينز" للتزلج على الجليد في مقاطعة باكنغهامشير، إلى مشرحة مؤقتة للجثث.

وأشارت إلى استخدام حلبات التزلج على الجليد لحفظ الجُثث في عدة أماكن أخرى في المملكة المتحدة، بفضل بنيتها التحتية الملائمة لذلك.

ويتزامن ذلك تزامناً مع بدء العمل في بناء مشرحة مؤقتة في مطار برمنغهام، من المقرر أن تتسع لأكثر من 12 ألف جثة.

هذا وصرح مات هانكوك وزير الصحة البريطانى، أمس الخميس، إذا لم نقم بالإغلاق فإن عدد وفيات كورونا سيصل إلى نصف مليون، وكان أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، إصابته بكورونا ومشيرا إلى أنه سيقوم بعزل نفسه فى المنزل.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، وضع وزيري العدل والصحة، فى الحجر الطبى بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء إصابته بالفيروس.

فيما أعلنت شبكة بى بى سى البريطانية، إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا، وأعلن داونينج ستريت أن رئيس الوزراء عاني من أعراض طفيفة أمس ليعلن اليوم إصابته بالفيروس التاجى المستجد.

 
وعلى الجانب الآخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرا المالية والصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

يذكر أن أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.

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