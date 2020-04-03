Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: القهر والإبداع !!

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:57 ص
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله


شيىء غريب جداً أن يأتى فى بعض الأحيان الإبداع من رحِمْ القهر والحرمان والهوان واللهفة والجوع للحنان وللعطف وللإنتماء لوطن أو أهل  شيىء غريب جداً أن وراء كل مُبْدِعْ قصة كبيرة جداً من قصص الدراما الإنسانية ، ولعل فى مجال الفن والأدب والطرب هناك أمير الأغنية والشعر الغنائى العربى الأستاذ "أحمد رامى" وولعه بسيدة الغناء العربى "أم كلثوم" منذ أوائل عشرينيات القرن الماضى وكانت كل خلجات نفسه تغنى "بأم كلثوم" وضحكتها وغضبها وهجرها وظلمها للحبيب الذى هو "أحمد رامى" نفسه وكانت خلجات قلبه تنظم الشعر وترتب كلمات الشجن والحزن والإشتياق والعتاب والفرح بلقاء الحبيب والحزن على العمر لا يضيع قبل تلك اللحظة المنشودة للقاء فى رائعة "رق الحبيب وواعدنى وكان له مدة غايب عنى" ماشاء الله على كل تلك المشاعر وذلك الطرب العظيم الذى يشجى القلوب فى كل العصور ودون مقدمات أو ترتيبات أو حتى تسميات نسمع عنها اليوم = فذلك يغنى "للحمار والأخر يغنى "للعنب" وذلك يرتدى ملابسه الداخلية فى إعلانات عن أغنيات جديدة له ولا أعلم ما هى العلاقة بين ( الفالنة الداخلية) التى يظهر بها مطرب الشباب أو "طرزان" المدينة والأغانى التى يقدمها.
وأخر يفتح عن صدره "النسانيسى" أو شبه (القرود) لكى يبرز أن الفنان مُشْعِرْ وكأنه سيغنى بشنباته وشعر صدره وبنطلونه النازل عن (كلسونه) حاجة بجانب أنها تكسف إلا أنها شديدة (القرف)!!

والشيىء المخجل جداً أن هناك مطربين عايشوا تلك الفترات الرائعة فى وجود العمالقة مثل رامى والسنباطى وعبد الوهاب والأطرش والقصبجى قبلهم وكذلك الشيخ زكريا أحمد وإستمعوا لألحانهم وما زالوا على ما أعتقد يستمعون ويتعلمون من أداء مطربين عظماء منهم من رحل ومنهم من ينتظر ولكن الباقى لنا تلك الثروات الغنائية العربية.

شيىء مخجل أن أجد من هؤلاء بعضهم مما يسمى بأمير الغناء "العربى" وملك الغناء "الشرقى" ورئيس جمهورية الغناء "البدوى" وأشياء ليس عليها من سلطان؟
وكل هؤلاء لا قيمة لعمل نستطيع أن نحتفظ به فى الذاكرة وكأنهم قد ماتوا أو أنهم فى نعوشهم ينتظرون  لا حركة لا شيىء جديد لا إحساس والشيىء بالشيىء يذكر أستمع لبعضهم فقط حينما يتغنوا بأغانى الكبار وهذا ليس بعيب وياليتهم يحتفظون بذلك أكرم لهم وأحسن لنا !!

   Hammad [email protected]

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير مهم من "التموين" للمواطنين.. وتعديل موعد صرف نقاط الخبز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 34 دقيقة

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 14 ساعة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

05:13 ص

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم