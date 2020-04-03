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دوللي شاهين تشعل إنستجرام بإطلالة نارية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة دوللي شاهين، صورة جريئة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وظهرت "شاهين" في الصورة بإطلالة جريئة ملفتة ، حيث كانت ترتدي تيشرت سبورت، كط، واعتمدت علي إكسسورات دهب، وتسريحة شعر جميلة حيث تركت شعرها البني الكيستينائي منسدلاً علي كتفيها.

وانبهر جمهور "دوللي" بالصورة وتبادلو معها التعليقات معبرين عن حبهم وإعجابهم الشديد بها حيث قالو " اجمد واحدة بتلبس لبس اسبورتس، ايه يا دوللي الجمال دا، جميلة جداً، ملكة"

يذكر أن "دوللي شاهين" مطربة وممثلة لبنانية/برازيلية، ولدت في لبنان في عام 1985، ودرست الصحافة وتصميم الجرافيك والموسيقى. بدأت العمل في السينما المصرية في عام 2006 عندما تعاونت مع المخرج خالد يوسف في فيلم (ويجا)، وتبعته دوللي بأفلام الشياطين: العودة، نمس بوند، المش مهندس حسن. شاركت بالتمثيل في التليفزيون اللبناني للمرة الأولى من خلال مسلسل (لقاء) في عام 2011. وقدمت في الدراما المصرية مسلسل أدهم الشرقاوي والمسلسل الكوميدي شريف ونص.

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