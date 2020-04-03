قرار محافظ بورسعيد بخصوص نقل "متوفى كورونا" بسيارة ربع نقل

علق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على واقعة نقل متوفى كان مصابا بفيروس كورونا فى سيارة نصف نقل لعدم توافر سيارة نقل موت، قائلا: إن المتوفى دخل المستشفى يوم 31 مارس وتم إجراء التحاليل الطبية اللازمة له، وتبين أنه مصاب ببفيروس كورونا، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بالمستشفى، وكان هناك مشكلة فى الغسل والبعض كان خائفا من التعامل مع الحالة".





وأوضح الغضبان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن دور المستشفى ينتهى عند تسليم المتوفى إلى أهله، وأهل المتوفى تواصلوا مع جمعية دفن الموتى ولكنها رفضت نقل المتوفى لدفنه.





وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الجمعية، وأنه تم عزل مدير الجمعية من منصبه، معقبا: "المشهد ده ميرضيش حد، وتواصلنا مع وزارة الصحة لتوفير سيارة لنقل الموتى المصابين بكرورنا".



