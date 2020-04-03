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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع نجم الزمالك

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:25 ص
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
نفى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ما يتردد حول دخول الفريق في مفاوضات مع نجم نادي الزمالك السابق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل القلعة الحمراء، أن حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري الليتواني، لم يدخل ضمن الحسابات الفنية للجهاز الفني، تحسبًا لضمه بالموسم الجديد.

وأضاف: " الأهلي لم يتواصل مع اللاعب أو وكيله كما يتردد في الساعات الأخيرة، وليس كل من تردد اسمه بالوسط الكروي والإعلامي يتعاقد معه المارد الأحمر".

واختتم: "الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، هو من سيحدد البديل المناسب لتعويض أحمد فتحي نجم الفريق، ومن ثم سيتم بدء التفاوض معه، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي أسماء تم ترشحها لإرتداء قميص النادي".

وأعلن أحمد فتحي نجم الفريق، عن رحيله من صفوف المارد الأحمر، في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده وعدم التوصل لاتفاق من أجل التجديد.

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