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عدلى القيعى يدافع عن أحمد فتحي ويطلب هذا من الجمهور

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:06 ص
القيعي وفتحي
القيعي وفتحي
الفجر الرياضي
علق مستشار التعاقدات بالناد ى الأهلى، عدلى القيعى، أمس الخميس، على رحيل نجم الفريق أحمد فتحى بعد نهاية عقده الموسم الجارى.


وخلال تصريحات إعلامية قال القيعى: " إدارة النادى الأهلي تحترم قرار أحمد فتحى، وأعتقد أن اللاعب اتخذ هذا القرار منذ فترة طويلة.


وتابع القيعي: " أحمد فتحى فعل من وجهة نظره الأصلح بالنسبة إليه ونحن نحترم قراره وأطالب جماهير المارد الأحمر بعدم الهجوم عليه.


يذكر ان أعلن اللاعب أحمد فتحي صاحب الـ 36 عام عدم تتجديد عقده مع النادي الأهلي مرة اخرى الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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