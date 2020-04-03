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جاريث بيل يقترب من المغادرة.. مؤشر جديد لرحيل نجم ريال مدريد عن البرنابيو

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:07 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
الفجر الرياضي

 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد في ملف رحيل نجم فريق ريال مدريد الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويعيش بيل أوقات صعبة داخل الفريق الملكي في الفترة الأخيرة، وأصبح قريب للغاية من مغادرة سانتياجو برنابيو.

 

وذكرت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية، أن بيل الذي سينتهي عقده مع ريال مدريد في عام 2022، سيتم تصنيفه كلاعب من خارج الاتحاد الأوروبي في شهر يناير المقبل، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤخرًا.

 

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد ينوي بقوة بيع بيل لعدة أسباب أهمها أن اللاعب خارج حسابات زيدان، فضلًا عن راتبه الضخم حيث أن الميرينجي لن يكون مستعدًا الآن لدفع مثل هذا المبلغ، بالإضافة الى أنه سيصبح لاعب من خارج الاتحاد الأوروبي.

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