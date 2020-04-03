المجر تكشف النقاب عن صندوق للوباء يوم السبت

صرح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، بأن البلاد ستقدم صندوقًا جديدًا للوباء يوم السبت وستحدد تفاصيل أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في المجر بحلول يوم الثلاثاء، مضيفًا، أن الخطط تركز في المقام الأول على التوظيف.





وقال المسؤول، إن العاملين في مجال الرعاية الصحية سيحصلون على مكافأة 500 ألف فورنت (1500 دولار) هذا العام لتعويضهم عن عبء العمل الإضافي والمخاطر التي تنطوي عليها مكافحة فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





مع فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في مارس، قال "أوربان"، إن حزمة التحفيز الاقتصادي يجب أن تتفاعل مع الأزمة وتستعد للحياة بعد ذلك.





وصرح للإذاعة الحكومية، اليوم الجمعة: "سيتعين علينا خلق العديد من الوظائف التي تدمرها الأزمة. وسيتم طرح صندوق للوباء يوم السبت وخطط تحفيز اقتصادي تفصيلية يوم الثلاثاء".





كما قال، إن المجر لن تنضم إلى البلدان التي ترمي أموالاً لا حدود لها في الأزمة، لكنها ستركز على الحفاظ على فلسفة اقتصادية تركز على العمل لأن أي أموال تنفق الآن يجب أن تتم في وقت لاحق.





وأردف رئيس الوزراء المجري: "لقد تغيرت الظروف الآن لكن أهدافنا لا تزال كما هي، باستثناء الطريق الذي تغير بالنسبة إليهم. لا أريد أن تعود بلدي إلى الاقتصاد القائم على المساعدات، لأن ذلك يؤدي إلى القروض، الأمر الذي يؤدي إلى المديونية".





في عقده في السلطة، سحب "أوربان" الاقتصاد من ديون عميقة ومصيدة عجز وحافظ على موارد مالية صارمة، بينما وجه انتقادات للتحركات المالية غير التقليدية التي غالبًا ما تفرض ضرائب على المصالح التجارية الأجنبية.





ورد "أوربان"، أيضًا على انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجماعات حقوقية هذا الأسبوع بشأن تمديد صلاحياته الخاصة، بما في ذلك الحق المفتوح في الحكم بمرسوم حتى نهاية الوباء. وقال: "بروكسل مشغولة معنا، بينما يجب أن تكون مشغولة بالفيروس".





وأشار إلى أن: "سلطات الطوارئ للحكومة المجرية هي تقريبًا نفس سلطات الرئيس الفرنسي في وقت السلم. من الواضح أننا نتعرض لهجوم سياسي".





ولفت إلى أن: "الشيء الرئيسي هو أن نبقى على المسار ... هذه شبكة ترغب في تجريد المجر من مواردها، مع جورج سوروس على رأس القيادة، وانتقاده شعبه في بروكسل."





"سوروس" هو كبش فداء مفضل لـ"أوربان"، الذي كان في السابق رعايا للملياردير الممول.





المجر، مثل معظم البلدان الأخرى، تضررت بالفعل بشدة من تداعيات وباء فيروس كورونا، مع توقف الأعمال التجارية عن العمل بشكل افتراضي، وقطاعات صناعة السيارات والسياحة الهامة جميعها مغلقة.



