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الأطباء الأمريكيون يعلنون نتائج أول تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
وكالات


أعلن الأطباء الأمريكيون، اليوم الجمعة، عن نتائج أول تجارب للقاح مضاد لفيروس كورونا ما قبل السريرية.

ونشرت مجلة EBioMedicine النتائج. استرشد العلماء بتجربتهم في مكافحة فيروسات SARS وفيروس MERS.

وقالت أستاذة في جامعة بيتسبرغ، أحد مؤلفي الدراسة، أندرية غومباتو: "كلا هذين المرضين من أقارب SARS-CoV-2، وأظهرت دراستهم أن أحد بروتينات غشاءهم، بروتين S ، مهم لتشكيل استجابة مناعية. يمكننا القول إننا عرفنا مسبقًا كيفية التعامل مع الفيروس الجديد".

أثناء التجارب على فئران المختبر، كان من الممكن إثبات أن اللقاح المحتمل، عند تناوله، يساهم في تطوير الأجسام المضادة لفيروس  SARS-CoV-2، والتي يجب أن تكون كافية لتحييد الفيروس.

يأمل العلماء الآن في الحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية للقاح على المتطوعين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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