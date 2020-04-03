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وزير البترول يعتمد نتائج شركة فجر المصرية الاردنية بالفيديوكونفرانس

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:16 ص
جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استمرار العمل بالمستوى المتميز الذى تقدمه شركات البترول الوطنية العاملة بالخارج وفى ظل نتائج الأعمال المحققة، تؤكد على ما تتمتع به الكيانات البترولية من احترافية وقوة وقدرة على إنجاز الأعمال، مشدداً فى الوقت ذاته على العناية الكاملة بتطوير الكوادر العاملة وتوافقها باستمرار مع مستجدات الصناعة البترولية ومتطلبات السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة فجر المصرية عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2019 بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" والمهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية.

وأثنى الوزير على ما تقدمه الكوادر البترولية المصرية من أداء احترافى في مشروعات التعاون المصرى الأردنى ولاسيما التنفيذ الكفؤ لخطط وزارة الطاقة الأردنية فى التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود بديل يتسم بأنه اقتصادى وحضارى ، مشيراً إلى أن التكامل بين مصر والأردن فى مشروعات الغاز الطبيعى يشهد انطلاقة حقيقية وتدعمه إرادة سياسية قوية من قيادة البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، وأن هذا التكامل فى زيادة مستمرة تستهدف تحقيق النفع للبلدين وتحقيق المصالح المشتركة ونقل الخبرات المصرية البترولية للجانب الأردنى وخاصة فى مجال أنشطة توصيل الغاز الطبيعى.

من جانبه عرض المحاسب محمد الشوربجى رئيس الشركة أهم نتائج أعمالها وموقف مساهمتها فى الشركات وآليات تنمية استثماراتها وأعمالها داخل وخارج مصر ، حيث قامت شركة فجر الأردنية المصرية المملوكة بالكامل لشركة فجر المصرية بتعزيز استخدامات الغاز الطبيعى داخل المملكة الأردنية من خلال شبكة الغاز الطبيعى والتسهيلات المرتبطة بها التى تمتلكها وتشغلها وتبلغ أطوالها 500 كيلومتر بتزويد محطات الكهرباء والصناعات المختلفة باحتياجاتها من الغاز الطبيعى مما أدى لزيادة مساهمة الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء بالأردن إلى حوالى 90% من خلال 11 محطة توليد كهرباء ، وكذلك الانتهاء من نقطة تزويد جديدة لخط الغاز الرئيسى شمال الأردن بطول حوالى 56 كيلو متراً بنظام BOOT وتشغيله فى شهر يناير الماضى قبل 3 شهور من الموعد المحدد للانتهاء من خلال التكامل والتنسيق بين فجر وشركات انبى وبتروجت وغاز مصر المنفذة للمشروع .

كما استعرض عدداً من اتفاقيات التعاون والشراكة مع الأردن ومنها التعاون مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لتشجيع القطاع الصناعى لاستخدام الغاز الطبيعى واتفاقية تزويد القطاع الصناعى بالغاز الموقعة مع شركة الكهرباء الأردنية ، وتوقيع اتفاقيات توصيل وبيع الغاز لشركة مناجم الفوسفات بالعقبة ومجموعة نقل الصناعية لتزويد شركة الصنوبر للورق الصحى بالغاز الطبيعى واتفاقية شركة فجر الأردنية المصرية والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز للقيام بأعمال تشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعي بالأردن والتسهيلات الخاصة به داخلياً وخارجياً .

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