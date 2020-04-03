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نيسان تمدد إغلاق مصانعها في المملكة المتحدة وإسبانيا طوال شهر أبريل
الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:12 ص
أعلنت شركة نيسان موتورز اليابانية لصناعة السيارات، أمس الخميس، عن تمديد أغلاق مصنعها في المملكة المتحدة، طوال شهر أبريل، وذلك بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.
وأشارت الشركة إلى مخطط حكومي يغطي 80 في المائة من تكاليف أجور الموظفين المعينين في إجازة مؤقتة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3100 دولار) في الشهر لكل موظف "خلال هذه الفترة سيتم إجلاء غالبية العاملين في المصنع".
كما يتم تعليق الإنتاج في إسبانيا حتى إشعار آخر بما يتماشى مع الإجراءات الخاصة التي وضعتها السلطات الإسبانية.
وقال صانع السيارات في بيان "تتبع الشركة جميع النصائح من الحكومات الوطنية ونفذت مجموعة من التدابير لضمان رفاهية الموظفين والمجتمعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن نيسان مستعدة لدعم أي مبادرات حيث يمكن أن تكون خبرتها في التصنيع والهندسة مفيدة.
وأكملت الشركة، "تم تعليق إنتاج المركبات في مصنع نيسان سندرلاند منذ 17 مارس. وسيستمر هذا التعليق الآن طوال شهر أبريل. وخلال هذه الفترة، سيتم إجازة غالبية موظفي المصنع، بموجب خطة الاحتفاظ بالوظائف في حكومة المملكة المتحدة".
وأضافت الشركة، كما أن العمليات في إسبانيا معلقة بصفة عامة حتى إشعار آخر، تمشيا مع التدابير الخاصة التي اتخذتها السلطات الإسبانية.
وأعربت نيسان عن امتنانها للمساعدة المالية التي تقدمها الحكومات الوطنية لدعم موظفينا المباشرين البالغ عددهم 15,000 موظف في أوروبا والشركات الشريكة لنا والموردين.
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