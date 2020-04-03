Advertisements

نيسان تمدد إغلاق مصانعها في المملكة المتحدة وإسبانيا طوال شهر أبريل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
أعلنت شركة نيسان موتورز اليابانية لصناعة السيارات، أمس الخميس، عن تمديد أغلاق مصنعها في المملكة المتحدة، طوال شهر أبريل، وذلك بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى مخطط حكومي يغطي 80 في المائة من تكاليف أجور الموظفين المعينين في إجازة مؤقتة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3100 دولار) في الشهر لكل موظف "خلال هذه الفترة سيتم إجلاء غالبية العاملين في المصنع".

كما يتم تعليق الإنتاج في إسبانيا حتى إشعار آخر بما يتماشى مع الإجراءات الخاصة التي وضعتها السلطات الإسبانية.

وقال صانع السيارات في بيان "تتبع الشركة جميع النصائح من الحكومات الوطنية ونفذت مجموعة من التدابير لضمان رفاهية الموظفين والمجتمعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن نيسان مستعدة لدعم أي مبادرات حيث يمكن أن تكون خبرتها في التصنيع والهندسة مفيدة.

وأكملت الشركة، "تم تعليق إنتاج المركبات في مصنع نيسان سندرلاند منذ 17 مارس. وسيستمر هذا التعليق الآن طوال شهر أبريل. وخلال هذه الفترة، سيتم إجازة غالبية موظفي المصنع، بموجب خطة الاحتفاظ بالوظائف في حكومة المملكة المتحدة".

وأضافت الشركة، كما أن العمليات في إسبانيا معلقة بصفة عامة حتى إشعار آخر، تمشيا مع التدابير الخاصة التي اتخذتها السلطات الإسبانية.

وأعربت نيسان عن امتنانها للمساعدة المالية التي تقدمها الحكومات الوطنية لدعم موظفينا المباشرين البالغ عددهم 15,000 موظف في أوروبا والشركات الشريكة لنا والموردين. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صناعة السيارات شركة نيسان المملكة المتحدة اسبانيا أغلاق مصانع السيارات

أخبار تهمك

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع نجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تحذير مهم من "التموين" للمواطنين.. وتعديل موعد صرف نقاط الخبز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

05:13 ص

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم