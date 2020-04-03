نيسان تمدد إغلاق مصانعها في المملكة المتحدة وإسبانيا طوال شهر أبريل

أعلنت شركة نيسان موتورز اليابانية لصناعة السيارات، أمس الخميس، عن تمديد أغلاق مصنعها في المملكة المتحدة، طوال شهر أبريل، وذلك بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.





وأشارت الشركة إلى مخطط حكومي يغطي 80 في المائة من تكاليف أجور الموظفين المعينين في إجازة مؤقتة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3100 دولار) في الشهر لكل موظف "خلال هذه الفترة سيتم إجلاء غالبية العاملين في المصنع".





كما يتم تعليق الإنتاج في إسبانيا حتى إشعار آخر بما يتماشى مع الإجراءات الخاصة التي وضعتها السلطات الإسبانية.



