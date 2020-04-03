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مدرب الهلال السعودي: كنت في أشد الحاجة إلى عطلة قصيرة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:27 ص
الروماني رازفان لوشيسكو
الروماني رازفان لوشيسكو
وكالات
اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، بأنه كان في أشد الحاجة إلى إجازة وعطلة قصيرة، وذلك في تعليقه بشأن تعليق المنافسات في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لوشيسكو في تصريحات لموقع ديجي سبورت الروماني، نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "كنت في حاجة إلى عطلة، بسبب تداخل المباريات ونتيجة المباريات الكثيرة التي أدرتها خلال العام الماضي، الذي كان صعباً وطويلاً للغاية، لكن المشكلة الوحيدة حالياً أننا لا نستطيع الخروج من المنزل".

وحول وضع الطاقم المساعد له في السعودية، أوضح مدرب الهلال أن الفريق لديه ثلاثة مدربين فعليين، وأنهم وضعوا خطة يقومون بتحديثها في نهاية كل أسبوع، من أجل البقاء على اتصال مع اللاعبين عبر الهاتف.

وأشار المدرب إلى معاناة 3 لاعبين بالفريق من القلق، دون ذكر أسمائهم، بسبب وجودهم دون عائلاتهم، مما يجعلهم في وضع صعب بعض الشيء، نتيجة القلق المضاعف واستمرار حالة العزل في معظم بلدان العالم.

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