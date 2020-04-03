وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارى الأقصر وأسوان بأتوبيسات السوبرجيت

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تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول ركاب قطارين يتبعان سكك حديد مصر، وهما قطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 19.10 مساءًا وقطار 983 القادم من أسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساءا.



وأضافت وزارة النقل في بيان لها، أن القطارين قد وصلا خلال توقيت الحظر مساء أمس الخميس نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد ولوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوم التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.



وأوضحت أنه تم نقل الركاب عبر اتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجانًا إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.



وتناشد السادة الركاب بالالتزام بمواعيد الحظر وبمحطات الوصول المقررة حيث تلتزم هيئة السكك الحديدية بتنفيذ جداول التشغيل المؤقتة والمعلنة.



وقامت الهيئة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتشغيل ٥ قطارات إضافية بدءا من أمس حيث تم تشغيل ٣ قطارات درجة ثالثة عادية ما بين الاسكندرية وكفر الدوار وتشغيل ٢ قطار مكيف إضافي خلال الفترة الصباحية ما بين القاهرة واسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال اوقات الذروة علي الوجهين القبلي والبحري.



وفيما يلي مواعيد هذه القطارات الإضافية:

- قطار رقم 1115 كفر الدوار الإسكندرية، موعد قيامه 6:30 وموعد الوصول 7:00.



- قطار رقم 1117 كفر الدوار الإسكندرية، موعد قيامه 16:30 وموعد الوصول 17:00.



- قطار رقم 1116 الاسكندرية كفر الدوار، موعد قيامه 14:35 وموعد الوصول 15:10.



- قطار رقم 3004 القاهرة اسوان "مكيف"، موعد قيامه 6:55 وموعد الوصول 18:40.



- قطار رقم 3003 اسوان القاهرة "مكيف"، موعد قيامه 6:55 وموعد الوصول 18:55.



جدير بالذكر أن هيئة السكة السكة الحديد قامت بتشغيل ٢٨ قطار إضافي علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة يوم الاثنين 30 مارس الماضي يصل اجمالي القطارات الاضافية بعد الدفع ب5 قطارات اضافية اليوم الى 33 قطار اضافي.

