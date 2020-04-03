"الإسكان" تصدر قرار حول سداد المستحقات المالية للشقق والأراضى





قررت هيئة المجتمعات العمرانية قبول سداد مقدمات الحجز، أو الأقساط، أو أى مستحقات أخرى، على الوحدات السكنية، أو الأراضى، والمستحقة خلال شهر إبريل، عن طريق التحويل من أى من البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان.





وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت قبول سداد مقدمات الحجز، أو الأقساط، أو أى مستحقات أخرى، على الوحدات السكنية، أو الأراضى، والمستحقة خلال شهر إبريل، عن طريق التحويل من أى من البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان.





وتابع وزير الإسكان: "يقوم العميل بالرجوع إلى فرع بنك التعمير والإسكان التابع له الوحدة السكنية، أو الأرض، للحصول على رقم الكود الخاص بها بالفرع، ليتم التحويل عليه، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".